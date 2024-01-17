Karaman'da kadın sürücü facianın eşiğinden döndü Park halindeki iki araca çaptıktan sonra takla atarak yuvarlanan otomobilin içinde bulunan kadın sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak ölümden kıl payı döndü.

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İHA

Facianın eşiğinden kıl payı dönüldü.

Felaketten dönülen olayın adresi Karaman.

Korkunç kaza sabah saatlerinde meydana geldi.

Park halindeki otomobillere çarptı

Seyir halinde olan 19 yaşındaki Ş.G. isimli genç kız, park halinde olan iki otomobile çarptı.

Daha sonra çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerek takla attı ve 15 metre kadar sürüklendi.

Vatandaşlar yardıma geldi

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Genç kız hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların da yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan genç kız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı park halinde olan 2 araçta maddi hasar meydana gelirken takla atan araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Ekipler olaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)