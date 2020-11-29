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Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Karaman’da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.