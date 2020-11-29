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    Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

    Karaman’da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 13:30
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    Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

    Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşanan olayda, 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı.

    ARKADAŞLARI ÇIKARDI

    Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.
    Karaman da kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti #1

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