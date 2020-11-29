- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
Karaman’da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 29.11.2020 - 13:30
Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşanan olayda, 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı.
ARKADAŞLARI ÇIKARDI
Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.