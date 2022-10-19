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    Karaman'da, kasada unutulan fişlerle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

    Kasa yanlarından elde ettikleri fişlerdeki ürünlerin benzerlerini çalıp aynı mağazada ürünü iade etme bahanesi ile para iadesi isteyen şüpheliler yakalandı.
    • 19.10.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:09
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    Karaman'da, kasada unutulan fişlerle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

    Karaman’da, kurumsal bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, şüphelilerin ‘fiş’ oyununu ortaya çıkardı.

    Mağazaya müşteri gibi gelen 2'si kadın 3 kişi, bir ürün çalıp ayrıldıktan sonra çalışanlar durumu fark etti.

    Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

    Çalınan ürünle geri geldi

    DHA’nın haberine göre; bu sırada Ergün Ö. adlı kişi kısa bir süre sonra mağazaya elinde fişle birlikte gelip satın aldığı ürünleri iade etmek istediğini söyleyince, polis ve mağaza çalışanları iade edilmek istenen ürünün çalınan kıyafet olduğunu ve şüphelilerden birinin de Ergün Ö. olduğunu anladı.

    Karaman'da, kasada unutulan fişlerle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı VİDEO

    Biri yakalandı, diğerleri kaçtı

    Ergün Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerden diğer 2 kadından birinin eşi Cansel Ö. ve Fatma C. olduğunu, kiraladıkları otomobille mağaza dışında beklerken Ergün Ö.'nün yakalanması üzerine kaçtıklarını saptadı.

    Karaman da, kasada unutulan fişlerle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı #1

    Ele geçirilenler

    Çalışmasını sürdüren polis, 2 kadını şehir dışına çıkmak isterken yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 17 bin lira para, farklı elektronik cihazlar, kıyafetler ve aynı giyim mağazası ile farklı kurumsal zincir marketlere ait fişleri buldu.

    Müşterilerin bıraktıkları fişleri topladılar

    Polis, ele geçirildikleri malzemelerle ilgili yaptığı araştıramada Ergün Ö.'nün eşi ve diğer kadınla birlikte 7 ilde, kurumsal giyim mağazası ve zincir marketlerde kasaların yanlarında diğer müşterilerin unuttukları fişleri alıp, fişlerdeki ürünleri aynı mağazalardan çalıp, bir süre sonra iade edip parasını aldıklarını saptadı.

    Yine şüphelilerin satın aldıkları ürünlerin bir benzerini çaldıkları, daha sonra o çaldıkları ürünleri iade ederek parasını aldıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden Ergün Ö., 'hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen eşi Cansel Ö. ve Fatma C. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Karaman da, kasada unutulan fişlerle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı #2

    Karaman da, kasada unutulan fişlerle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı #3


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