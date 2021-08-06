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    Karaman’da kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu

    Karaman’da bir baba kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu. Baba olay yerinden kaçarken, oğlunun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 02:19
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    Karaman’da kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu

    Karaman'da gece saat 23.50 sıralarında Fatih Mahallesi 1914 Sokak’ta bulunan evin bahçesinde H.H.G (23), babası Y.G (55) ile tartışarak kavga etti.

    Kavganın yatışmasının ardından bir süre sonra öfkesine hakim olamayan baba Y.G, evindeki tüfekle bahçede duran oğlu H.H.G’nin üzerine ateş etti.

    H.H.G, kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Y.G, ise tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

    BABASIYLA DEVAMLI KAVGA EDİYORDU

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.H.G’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

    Polis, olaydan sonra evin yakınındaki mısır tarlasına girerek izini kaybeden babayı yakalamak için çalışma başlattı.

    H.H.G’nin devamlı olarak babasıyla kavga ettiği iddia edildi.

    Karaman’da kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu #1

    Karaman’da kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu #2

    Karaman’da kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu #3

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