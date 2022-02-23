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    Karaman'da kaza geçiren adam, kendine gelince ilk eşini sordu

    Kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan Karadağ ve eşi Fatma Karadağ yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten Erhan Karadağ, "Eşim nerede? Eşimin yanına gitmek istiyorum'' dedi.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 15:34
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    Karaman'da kaza geçiren adam, kendine gelince ilk eşini sordu

    Saat 10.00 sıralarında Karaman'dan Ereğli'ye giden Erhan Karadağ yönetimindeki 70 AAH 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, karşı şeride geçti.

    Kazada yaralanan sürücü Erhan Karadağ ile eşi Fatma Karadağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KENDİNE GELİR GELMEZ EŞİNİ SORDU

    Başından yaralanan Erhan Karadağ, ambulanstan indirilip, acil servise alınırken, sağlık görevlisine ''Eşim nerede? Ben eşimin yanına gitmek istiyorum'' dedi.

    EŞİNİN DURUMU KRİTİK

    Sağlık görevlisi ise uygun olmayacağını belirtip, Karadağ'ı tedavi olacağı bölüme aldı. Fatma Karadağ'ın ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Karaman da kaza geçiren adam, kendine gelince ilk eşini sordu #1

    Karaman da kaza geçiren adam, kendine gelince ilk eşini sordu #2

    Karaman da kaza geçiren adam, kendine gelince ilk eşini sordu #3

    Karaman da kaza geçiren adam, kendine gelince ilk eşini sordu #4

    Karaman da kaza geçiren adam, kendine gelince ilk eşini sordu #5


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