Karaman'da kaza sonrası yaralı yakınları kavga etti

Karaman'da kaza sonrası yaralı yakınları kavga etti

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Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, yaralı yakınları çevrede toplanan meraklı vatandaşlara tepki gösterdi. Kavgada tarafları polis ayırdı.

Umut Bakırcı yönetimindeki 70 M 0054 plakalı minibüs ile Ömer Ayaş yönetimindeki 42 DDY 50 plakalı otomobil Karaman’ın Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi köprülü kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ayaş ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAÇTI

Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Bakırcı ise aracını terk edip kaçtı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

‘NİYE İZLİYORSUNUZ?’ KAVGASI

Kazayı haber alıp gelen yaralı yakınları, çevrede toplanan meraklı vatandaşlara ‘Niye izliyorsunuz?’ diye tepki gösterince, kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, polis müdahale ederek ayırdı.

Kazaya karışan araçlar otoparka çektirildi.