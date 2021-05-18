Karaman'da kazayla eşini bacağından vurdu

Temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini bacağından vurdu.

Karaman'da eşi tüfeğini temizlerken ateş alması sonucu bacağından yaralanan 2 çocuk annesi kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

RUHSATSIZ TÜFEK BULUNDURAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokak’ta bulunan 2 katlı kerpiç evde yaşandı. T.N (25) evin oturma odasında ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. T.N, temizlediği tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 2 çocuğunun annesi eşi S.L’yi (25) bacağından vurdu.

Yaralı kadın çağrılan ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan T.N. Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan S.L’nin tüfekten çıkan saçmaların atardamarına gelmesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.