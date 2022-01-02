Polis ekiplerinin kedi derisi yüzüldüğüne dair yapılan ihbarın ardından olay yerinde gitmesiyle, derilerin tavşanlara ait olduğu belirlendi.

Karaman’daki Larende Mahallesi 566 Sokak’ta çöp atmaya giden yaşlı bir kadın, çöp konteynerinin içinde yüzülmüş deriler gördü.

Derileri inceleyen yaşlı kadın, kedilerin kesildikten sonra derilerinin yüzülerek çöpe atıldığını düşündü.

Bu duruma kızan yaşlı kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu.

DERİLERİ ÇIKARARAK İNCELEDİ

Adrese gelen polis ekipleri çöp konteynerindeki derileri çıkararak inceledi.

DERİLER TEKRAR ÇÖPE ATILDI

Ekiplerin yaptığı inceleme ve çevreden yaptığı araştırma sonucunda derilerin, avcılar tarafından vurulduktan sonra derisi yüzülen tavşanlara ait olduğunu tespit etti. Derileri tekrar çöpe atan polis, ardından bölgeden ayrıldı.

Karaman'da kedilerin derisi yüzüldü ihbarına giden polis, tavşan derisi buldu VİDEO









