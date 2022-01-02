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    Karaman'da kedilerin derisi yüzüldü ihbarına giden polis, tavşan derisi buldu

    Polis ekiplerinin kedi derisi yüzüldüğüne dair yapılan ihbarın ardından olay yerinde gitmesiyle, derilerin tavşanlara ait olduğu belirlendi.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 17:09
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    Karaman'da kedilerin derisi yüzüldü ihbarına giden polis, tavşan derisi buldu

    Karaman’daki Larende Mahallesi 566 Sokak’ta çöp atmaya giden yaşlı bir kadın, çöp konteynerinin içinde yüzülmüş deriler gördü.

    Derileri inceleyen yaşlı kadın, kedilerin kesildikten sonra derilerinin yüzülerek çöpe atıldığını düşündü.

    Bu duruma kızan yaşlı kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu.

    DERİLERİ ÇIKARARAK İNCELEDİ

    Adrese gelen polis ekipleri çöp konteynerindeki derileri çıkararak inceledi.

    DERİLER TEKRAR ÇÖPE ATILDI

    Ekiplerin yaptığı inceleme ve çevreden yaptığı araştırma sonucunda derilerin, avcılar tarafından vurulduktan sonra derisi yüzülen tavşanlara ait olduğunu tespit etti. Derileri tekrar çöpe atan polis, ardından bölgeden ayrıldı.

    Karaman'da kedilerin derisi yüzüldü ihbarına giden polis, tavşan derisi buldu VİDEO


    Karaman da kedilerin derisi yüzüldü ihbarına giden polis, tavşan derisi buldu #1

    Karaman da kedilerin derisi yüzüldü ihbarına giden polis, tavşan derisi buldu #2

    Karaman da kedilerin derisi yüzüldü ihbarına giden polis, tavşan derisi buldu #3


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