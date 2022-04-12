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    Karaman'da kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, jandarmaya yakalandı

    68 yaşındaki Hidayet Aslan'ı telefonla arayarak kendisini jandarma olarak tanıtan şahıs ve beraberindeki 3 kişi, yapılan operasyonla yakalandı.
    • 12.04.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:41
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    Karaman'da kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, jandarmaya yakalandı

    Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de ikamet eden 68 yaşındaki Hidayet Asal'ı arayıp, kendini İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Sarıoğlu olarak tanıtan bir şahıs, “Karaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde hırsızlık oldu. Yakaladığımız hırsızlar, evden çaldıkları altın ve paraları sizin evinizde sakladığını söyledi. Evinizdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor. O yüzden göndereceğim ekip, evde arama yapacak. Evinizdeki altın ve paraları teşhis için hazırlayın.'' dedi.

    DHA’nın haberine göre; Asal telefondakinin dolandırıcı olduğunu anlayınca, “Tamam para ve altınları hazırlıyorum.'' diyerek durumu jandarmaya haber verdi.

    Jandarma, para ve altın vermeme uyarısı yaptı

    Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Yüzbaşı Selim Sarıoğlu adında birisinin olmadığını belirten ekipler, evine ve köye ekip göndereceklerini, gelen kişilere de para ve altın vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

    Köyün giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

    Karaman da kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, jandarmaya yakalandı #1

    3 şahıs gözaltına alındı

    Jandarma, Hidayet Asal'ın evini bulmaya çalışan S.M.A.'yı (19) köyde, telefonla kendisini yüzbaşı olarak tanıtan K.G., M.K. (19) ve E.A.'yı (22) da köy çıkışında otomobilde beklerken gözaltına aldı.

    Şüphelilerin otomobili ile yapılan üst aramasında cep telefonlarına el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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