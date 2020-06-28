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    Karaman'da kestiği ağaç üzerine düşünce hayatını kaybetti

    Ormanlık arazide ağaç kesen bir işçi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 14:51
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    Karaman'da kestiği ağaç üzerine düşünce hayatını kaybetti #1

    Ermenek'te çalışan bir işçinin kestiği ağaç üzerine düştü.

    Bazı ağaçların kesimini üstlenen taşeron bir firmada çalışan Kerim Çoklu, sabah saat 10:00 sıralarda Görmeli köyünün ormanlık alanına işe gitti.

    AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ

    Evli ve 1 çocuk babası olan Çoklu'nun kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Çoklu, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

    İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Çoklu'nun cansız bedenini ağacın altından çıkarıp, otopsisi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

    Karaman'da kestiği ağaç üzerine düşünce hayatını kaybetti #2

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