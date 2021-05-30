Karaman'da işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak, yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Elif T. ise hastaneye kaldırıldı.

Saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana gelen olayda Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti.

KIZ ARKADAŞIYLA GİRDİĞİ SAUANADA UYUYAKALINCA, HAYATINI KAYBETTİ

Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karaman'da kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı hayatını kaybetti VİDEO

AŞIRI SICAKTAN FENALAŞAN KIZ ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.































