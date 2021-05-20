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Karaman'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu
Karaman'da gürültü nedeniyle komşusunu uyaran Emre T., pompalı tüfekle vuruldu.
- DHA
- 20.05.2021 - 12:28
- Güncelleme : 20.05.2021 - 12:35
Karaman'da komşusunu uyarmak isteyen Emre T. isimli şahıs, tepki aldı. Komşusunun tepkisi üzerine olay kavgaya döndü.
KOMŞUSUNU VURUP KAÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde M.Ö., pompalı tüfekle Emre T.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Emre T. yere yığılırken, M. Ö. ise elektrikli bisikletiyle kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Emre T. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.