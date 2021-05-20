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    Karaman'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu

    Karaman'da gürültü nedeniyle komşusunu uyaran Emre T., pompalı tüfekle vuruldu.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 12:35
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    Karaman'da komşusunu pompalı tüfekle vurdu

    Karaman'da komşusunu uyarmak isteyen Emre T. isimli şahıs, tepki aldı. Komşusunun tepkisi üzerine olay kavgaya döndü.

    KOMŞUSUNU VURUP KAÇTI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde M.Ö., pompalı tüfekle Emre T.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Emre T. yere yığılırken, M. Ö. ise elektrikli bisikletiyle kaçtı.

    Karaman da komşusunu pompalı tüfekle vurdu #1

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Emre T. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

    Karaman da komşusunu pompalı tüfekle vurdu #2

    Karaman da komşusunu pompalı tüfekle vurdu #3


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