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    Karaman’da köpek saldırısına uğrayan kadın öldü

    65 yaşındaki Dudu Berk, evinin önünde uğradığı köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırı sırasında vurulan köpeğin kuduz olma ihtimali araştırılıyor.
    • 05.10.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:50
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    Karaman’da köpek saldırısına uğrayan kadın öldü

    Karaman’da Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyünde 65 yaşındaki Dudu Berk, saat 08.00 sıralarında bir çoban köpeği tarafından saldırıya uğradı.

    Çevredeki diğer vatandaşlar taş atıp köpeği uzaklaştırmaya çalışsa da bir işe yaramadı.

    Köpek, Dudu Berk’e saldırmaya devam edince devreye silah girdi. İHA’nın haberine göre; köpek tüfekle vurularak etkisiz hale getirildi.

    Birçok yerinden ısırılan Berk, kanlar içinde yerde kaldı.

    Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Köpeğin sahibi aranıyor

    Berk'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Ölü köpek ise kuduz olup olmadığının tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Jandarma, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

    Karaman’da köpek saldırısına uğrayan kadın öldü #1


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