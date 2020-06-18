Kamyonet sürücüsü, yeşil ışık yanınca korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı.

Karaman'da yaşayan ve hurdacılık yapan Caner D., Atatürk Caddesi Adliye kavşağında kamyonetiyle kırmızı ışıkta beklerken, yeşil ışığın yanması üzerine önündeki otomobile korna çaldı.

7 KİŞİ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Otomobilin içinde bulunan 7 kişi ise bu duruma sinirlenip araçtan inerek; pala, bıçak, demir ve tahta sopalarla Caner D.'ye saldırmaya başladı. Aracından inen Caner D. ise koşarak kaçmaya çalıştı.

Karaman'da korna çaldığı kişiler tarafından darbedildi

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Caner D.'nin yardımına adliyedek görevli olan polisler yetişti. Polis ekipleri olaya müdahale ederek Caner D.'yi saldırganların elinden kurtardı.

Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., bölgeye gelen sğalık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 ŞAHSA GÖZALTI

Araçlarına binerek kaçmaya çalışan 7 saldırgan ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada da 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

22 BİN LİRA KORONAVİRÜS CEZASI

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.