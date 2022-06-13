5 çocuk sahibi çift, bir çocuklarıyla koyun otlatmaya gitti. Bu sırada yaşanan selde baba, çocuğu kolundan yakalarken, anne gözden kayboldu. Talihsiz kadın boğularak hayatını kaybetti.

Karaman'ın Aşağı Erenkavak köyünde biri 8 aylık olmak üzere 5 çocuk sahibi Şehrivani Canıvar (35) ile eşi Fatih Canıvar, çocuklarından biriyle koyun otlatmaya gitti.

Dere yatağındaki arı kovanı ile ilgilenen çift, bu sırada yağmura yakalandı.

Çocuğunu kurtarırken, eşi gözden kayboldu

Bir süre sonra dere yatağını sel basarken durumu fark eden Fatih Canıvar, yanındaki çocuğunu kolundan tutup kurtarmak isterken eşi Şehrivani Canıvar, sel sularına kapılarak akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

İhbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Talihsiz kadının cesedi 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Ekiplerin yaptıkları arama sonucu Şehrivani Canıvar'ın cansız bedeni, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kayalığın kenarında bulundu. Sudan çıkartılan Canıvar'ın cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Canıvar çiftinin koyunlarının ise sel sırasında 12 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte dere yatağına yaklaşık 100 metre uzaklımktaki arazide olduğu öğrenildi.

Karaman'da koyun otlatan aile sele kapıldı: Anne kurtarılamadı VİDEO



Sağlık Bakanı'ndan başsağlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33'te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.





































