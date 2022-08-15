Karaman'da, kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

Sahte bilezik bozdurup kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Karaman’da, Kirişçi Mahallesi'ndeki Sarraflar Sokağı'nda bulunan 2 farklı kuyumcu dükkanı, 13 Ağustos günü hırsızların hedefi oldu.

Yeni evlendikleri belirlenen çiftin kuyumculara 1'er adet altın bileklik satıp karşılığında 4 çeyrek altın ile 6 bin 800 TL aldıktan sonra dükkandan ayrıldığı, daha sonra söz konusu bilekliklerin sahte olduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Durumu anlayan kuyumcular, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Güvenlik kameraları incelendi

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelilerin 34 FP 705 plakalı bir otomobil ile Konya'ya gittiği belirlendi.

Şüphelilerin Ömer U. ve Eda K., aracı kullanan kişinin de Abdullah Şıldır olduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre; 3 şüpheli Konya'da yakalandı, araçta ve üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan sahte altın ele geçirildi.

“Sahte olduğunu bilmiyordum”

Gözaltına alınan Abdullah Şıldır, ifadesinde altınların sahte olduğunu bilmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Altınları daha önce 50 bin liraya İstanbul'da satın aldım, sahte olduğunu bilmiyordum. Gaziantep'ten İstanbul'a dönmek için tekrar yola çıktık. Ömer U. ve Eda K.'ye, 'Aracı park edene kadar altınları kuyumcuya bozdurabilir misiniz' dedim. Ne onların ne de benim sahte altınlardan haberimiz yoktu."

İfadesinin ardından Abdullah Şıldır tutuklanırken, Ömer U. ve Eda K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.