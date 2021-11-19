Karaman'da meydana gelen silahlı kavga bir kişiyi yaraladı

Kırbağ Mahallesi'nde bir vatandaş tartıştığı kişinin silahla 3 el ateş etmesi sonucu yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı.

Karaman'ın Kırbağ Mahallesi'nde öfkeli tartışma kanlı bitti.

S.K. (24) ile T.G. (20) buluşarak alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda T.G., yanında bulunan tabanca ile S.K.'ye 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

YEDİĞİ KURŞUNLA YERE YIĞILDI

S.K., bacaklarına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde ve T.G.’nin aracında inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan T.G. polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.