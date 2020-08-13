Karaman'da öğrenci hemşire, çeteye sahte rapor hazırladı

Polis, suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. 3'ü kadın 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hemşirelik öğrencisi kızın, sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç aldırdığı ortaya çıktı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.

Piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü iddia edilen şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takip sonucunda, şebeke üyelerinin ayrıca piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmî belgede sahtecilik de yaptıklarını tespit etti.

14 ŞÜPHELİ 3 GÜN EMNİYETTE SORGULANDI

10 Ağustos sabahı yapılan operasyonda 3'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında bin 550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, çalıntı olduğu belirlenen 52 bin 600 lira para ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi. 3 gün boyunca emniyette sorgulanan şebeke üyeleri bugün sabah adliyeye sevk edildi.

SAHTE REÇETE HAZIRLAMIŞ

Çete üyelerinden hemşirelik 3’üncü sınıf öğrencisi Rumeysa B.’nin, şebeke üyelerinin herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde hastaneye gidip muayene olduklarında aldıkları barkotları, ele geçirdikleri reçetelere yapıştırıp, çaldıkları doktor kaşesiyle kırmızı reçeteli ilaçları yazarak, Antalya ve Mersin’deki anlaşmalı oldukları eczanelerden aldıkları öğrenildi. Aldıkları ilaçları ise kutusunu 600 liradan sattıkları belirlendi.









