Karaman’da ölen maden işçisinin kızı: Babamı görmedim ama çok özledim

Karaman’da ölen maden işçisinin kızı: Babamı görmedim ama çok özledim

Ermenek ilçesinde 7 yıl önce, linyit ocağının su basması sonucunda 18 maden işçisi yaşamını yitirdi. Babasının mezarını ziyaret eden 7 yaşındaki Kübra, “Babamı görmedim ama çok özledim” dedi.

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağında, 28 Ekim 2014 günü saat 12.15'te öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su, işçilerin bulunduğu bölümü bastı.

Yaşanan su baskını sonucunda, madende bulunan 18 işçi yaşamını yitirdi.

Madenciler, facianın 7’nci yıl dönümünde unutulmadı. Aileleri, madencileri mezarlarını ziyaret edip dualar ile andı.

“GÖRMEDİM AMA ÇOK ÖZLEDİM”

Babası Osman Çoksöyler’i henüz 3 aylıkken kaybeden 7 yaşındaki Kübra Çoksöyler, ''Babamı görmedim ama çok özledim. Babamı çok seviyorum.'' dedi.

Karaman’da ölen maden işçisinin kızı: Babamı görmedim ama çok özledim VİDEO



“YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN ACIMIZ İÇİMİZDE HALA SÖNMÜYOR”

Kübra'nın annesi Şadiye Çoksöyler de aradan 7 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu belirterek, ''Eşim ve arkadaşları 2014 yılında maden faciasında yaşamlarını yitirdi. Şu an 7'nci yılındayız. Yıllar geçmesine rağmen acımız içimizde hala sönmüyor.'' diye konuştu.

İşçilerden Kerim Haznadar'ın eşi Zahide Haznadar da, "28 Ekim 2014 tarihinde eşimi kaybettim. 7'nci yıl dönümüne geldik. Acımız daha sönmedi. 7 yıl geçmesine rağmen hale yeni gibi." ifadelerini kullandı.