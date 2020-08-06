Karaman'da otomobil çarpınca kurtulacak mıyım diye ağladı

Karaman'da otomobil çarpınca kurtulacak mıyım diye ağladı

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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan 9 yaşındaki kız, müdahalede bulunan sağlık ekiplerine 'Kurtulacak mıyım' diye sorup gözyaşlarına boğuldu.

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

Caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen 9 yaşındaki İclal Sarı, Musa K. yönetimindeki otomobilin kendisine çarpmasıyla yola savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Küçük kıza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"AĞABEY KURTULACAK MIYIM"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı muayene ettikleri sırada İclal Sarı, sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" diye sorup ağlamaya başladı. Korkan ve ağlamaya başlayan küçük kızı sağlık ekipleri sakinleştirerek ambulansa aldı.

Karaman'da otomobil çarpınca kurtulacak mıyım diye ağladı VİDEO



KIZ HASTANEYE, SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı kız ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otomobil sürücüsü Musa K., ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.