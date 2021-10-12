Karaman'da otomobil takla attı

Aşırı hızlı olduğu belirtilen aracın refüje çarpmasının ardından meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında Karaman'daki Piri Reis Mahallesi Ereğli yolunda Ali Osman Göktaş yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Hızlanan araç, refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Ali Osman Göktaş yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ, TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Göktaş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.





























