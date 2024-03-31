Karaman'da otomobiller çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Karaman'da otomobiller çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Karaman merkez Şeyh Edebali Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hasan Akova'nın kullandığı motosiklet kontrolsüz kavşakta T.O. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücüsü fırlayarak önce ağaca daha sonra da yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Akova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü T.O., gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)