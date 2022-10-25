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- Karaman’da platonik aşk beslediği hemşireyi reddedildiği için vurdu
Karaman’da platonik aşk beslediği hemşireyi reddedildiği için vurdu
- 25.10.2022 - 11:29
- Güncelleme : 25.10.2022 - 11:43
Karaman’ın Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'ya (26) odasında tabancayla ateş etti.
Hüseyin B., ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.
Hayati tehlikeleri sürüyor
Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen saldırı sonrası Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu.
2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Platonik aşk besliyordu
Öte yandan Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu öğrenildi.
Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı kaydedildi.
Çiçekteki not
Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin, Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi.
Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise “Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...” yazması da dikkat çekti.