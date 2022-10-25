Karaman’da platonik aşk beslediği hemşireyi reddedildiği için vurdu

Teyzesinin kızı olan hemşireyi odasında vuran şahsın, genç kadına evlilik teklifinde bulunduğu, reddedilince gözünün döndüğü ve saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Karaman’ın Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'ya (26) odasında tabancayla ateş etti.

Hüseyin B., ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

Hayati tehlikeleri sürüyor

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen saldırı sonrası Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu.

2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Platonik aşk besliyordu

Öte yandan Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı kaydedildi.

Çiçekteki not

Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin, Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi.

Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise “Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...” yazması da dikkat çekti.