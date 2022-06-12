Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
479.098
-3.44%
BTXN Coin
9.14
-2.97%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Karaman’da sel: 1 kişi hayatını kaybetti

    Karaman’da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu.
    • 12.06.2022 - 22:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman’da sel: 1 kişi hayatını kaybetti

    Karaman merkeze bağlı Erenkavak köyünde, ailece hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen 35 yaşındaki Şehrivani Canıvar, dere kenarındayken aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu.

    Arama ve kurtarma ekipleri seferber oldu

    Canıvar’ın selde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri gönderildi.

    1.5 saat sonra 700 metre uzakta cansız bedeni bulundu

    İHA'nın aktardığına göre; olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışma sonucunda selde kaybolan Canıvar’ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşıldı.

    Vali Akkoyun da çalışmaları takip etti

    Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da olay yerine giderek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti.

    Vali Akkoyun, “Bir vatandaşımız dere kenarındayken şiddetli yağışın ardından oluşan sele kapıldı. Olayın ardından kurtarma ekiplerimiz hızla bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Ancak maalesef vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” dedi.

    Karaman’da sel: 1 kişi hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Esenyurt'ta yarı baygın halde hastaneye giden kişi içeri alınmadı
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta yarı baygın halde hastaneye giden kişi içeri alınmadı

    Gaziantep şehit evladı Ali Çap'ı uğurladı
    Gündem

    Gaziantep şehit evladı Ali Çap'ı uğurladı

    Görüş Bildir