Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
486.849
1.48%
EXEN Coin
22.72
-2.48%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Karaman'da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu

    Karaman’ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyü’nde bir caminin külah bölümü uçtu.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 19:09
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 19:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu

    Karaman'ın Ermenek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çıkan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Fırtına nedeniyle Katranlı Köyü’nde bir caminin külah bölümü şiddetli rüzgâra dayanamayarak uçtu.

    FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Demir külah yakındaki bir evin çatısına düşerken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Külahın, çatısına düştüğü evde ve caminin minaresinde hafif hasar meydana geldi.

    Karaman'da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu VİDEO

    Karaman da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu #1

    Karaman da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu #2

    Karaman da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir