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- Karaman'da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu
Karaman'da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu
Karaman’ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyü’nde bir caminin külah bölümü uçtu.
- DHA
- 10.04.2021 - 19:09
- Güncelleme : 10.04.2021 - 19:49
Karaman'ın Ermenek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çıkan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Fırtına nedeniyle Katranlı Köyü’nde bir caminin külah bölümü şiddetli rüzgâra dayanamayarak uçtu.
FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Demir külah yakındaki bir evin çatısına düşerken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Külahın, çatısına düştüğü evde ve caminin minaresinde hafif hasar meydana geldi.
Karaman'da şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu VİDEO