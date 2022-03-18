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- Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı
Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı
Kavgalı olduğu kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
- İHA
- 18.03.2022 - 15:17
Karaman'ın Alişahane Mahallesi 196 Sokakta meydana gelen olayda C.V. (20) isimli şahıs, tanıdığı ve kavgalı olduğu bir kişinin sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı.
C.V., ateşlenen tabancadan eline ve bacağına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
KURŞUN, ELİNİ VE BACAĞINI YARALADI
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, olayın yaşandığı sokakta güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı.
Ekipler, yaya olarak kaçan saldırganı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.