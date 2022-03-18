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Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı

Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı

Kavgalı olduğu kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.