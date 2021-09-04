İl dışından gelip hırsızlık olayına karışan 3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları otomobille akaryakıt istasyonunda yeni planladıkları hırsızlık için geceyi beklerken ekipler tarafından yakalandılar.

Karaman’da geçtiğimiz ay farklı tarihlerde 8 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

Belediyeye ait içme suyu kuyusu ile birlikte, bir soğuk hava deposu, baz istasyonları ve sulama kooperatiflerine ait kuyularda yaşanan olayların ardından Karaman İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri'nin de yardımıyla delillerden yola çıkan ekipler, olayların Mersin ilinden kiralanan 2 otomobille gerçekleştiğini belirledi.

YENİ HIRSIZLIK PLANI İÇİN BEKLEDİLER

İl dışından gelip 8 farklı hırsızlık olayına karışan 3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları otomobille akaryakıt istasyonunda yeni planladıkları hırsızlık için geceyi bekledikleri sırada polisin ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Karaman'da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı VİDEO





70'TEN FAZLA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, otomobilde bulunan kişilerin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 70'ten fazla suç kaydı olan M.O., M.Ö., ve Ö.A. olduğunu tespit etti.





72 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI

Şüphelilerden birinin 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıslar, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



