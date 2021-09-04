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    Karaman'da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı

    İl dışından gelip hırsızlık olayına karışan 3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları otomobille akaryakıt istasyonunda yeni planladıkları hırsızlık için geceyi beklerken ekipler tarafından yakalandılar.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 17:37
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    Karaman'da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı

    Karaman’da geçtiğimiz ay farklı tarihlerde 8 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

    Belediyeye ait içme suyu kuyusu ile birlikte, bir soğuk hava deposu, baz istasyonları ve sulama kooperatiflerine ait kuyularda yaşanan olayların ardından Karaman İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

    İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri'nin de yardımıyla delillerden yola çıkan ekipler, olayların Mersin ilinden kiralanan 2 otomobille gerçekleştiğini belirledi.

    YENİ HIRSIZLIK PLANI İÇİN BEKLEDİLER

    İl dışından gelip 8 farklı hırsızlık olayına karışan 3 hırsızlık şüphelisi, kiraladıkları otomobille akaryakıt istasyonunda yeni planladıkları hırsızlık için geceyi bekledikleri sırada polisin ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

    Karaman'da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı VİDEO


    Karaman da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı #1

    70'TEN FAZLA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Ekipler, otomobilde bulunan kişilerin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 70'ten fazla suç kaydı olan M.O., M.Ö., ve Ö.A. olduğunu tespit etti.

    Karaman da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı #2

    72 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI

    Şüphelilerden birinin 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

    Gözaltına alınan şahıslar, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Karaman da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı #3

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Karaman da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı #4

    Karaman da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı #5

    Karaman da suç makinesi 3 şüpheli, operasyonla yakalandı #6

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