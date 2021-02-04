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    Karaman'da 1 kişi 4. kattan düşerek öldü

    Fener Mahallesinde 4 katlı binanın teras katından caddeye düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 03:35
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 03:47
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    Karaman'da 1 kişi 4. kattan düşerek öldü

    Karaman'ın Fener Mahallesi  Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde  bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yerde yatan Hüseyin Çavaş’ın (50), hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Çavaş’ın yere düşerek öldüğünü sonradan öğrenen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

    Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çavaş’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Her iki ayağı da kırık olan Çavaş’ın kazayla mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

    Karaman'da 1 kişi 4. kattan düşerek öldü VİDEO

    Karaman da 1 kişi 4. kattan düşerek öldü #1

    Karaman da 1 kişi 4. kattan düşerek öldü #2

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