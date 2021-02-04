Fener Mahallesinde 4 katlı binanın teras katından caddeye düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Karaman'ın Fener Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yerde yatan Hüseyin Çavaş’ın (50), hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çavaş’ın yere düşerek öldüğünü sonradan öğrenen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çavaş’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Her iki ayağı da kırık olan Çavaş’ın kazayla mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Karaman'da 1 kişi 4. kattan düşerek öldü VİDEO