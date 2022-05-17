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    Karaman'da tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu

    Dükkanına gelen arkadaşı Tansu K.'ya tabanca ile şaka yaparken bacağından vuran Mehmet K. gözaltına alınırken yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
    • 17.05.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 22:28
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    Karaman'da tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu

    Karaman'da Ahi Osman Mahallesi'nde Tansu K., arkadaşı Mehmet K.'nın kasap dükkanına geldi.

    İki arkadaş ellerindeki tabancayla şakalaşmaya başladı.

    Şakalaşırken silah ateş aldı

    Şakalaşma esnasında Mehmet K.'nın elinde bulunan silah patladı.

    Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Biri hastaneye biri karakola götürüldü

    Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Tansu K.'yı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıdı.

    Polis olayın ardından Mehmet K.'yı gözaltına aldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Karaman'da tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu VİDEO

    Karaman da tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu #1

    Karaman da tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu #2

    Karaman da tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu #3

    Karaman da tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu #4


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