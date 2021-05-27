Karaman'da tartışma sırasında hem kendini, hem eşini vurdu

Karaman'da tartışma sırasında hem kendini, hem eşini vurdu

Karaman'da Yıldıray Ş., eşi Hatice Ş. ile tartışırken elinde bulunan tabanca, yaşanan arbede sırasında art arda ateş aldı. Hatice Ş. göğsünden vuruldu, Yıldıray Ş. ise bacağından yaralandı.

Karaman'da merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde meydana gelen olayda Yıldıray Ş., belirlenemeyen nedenle eşi Hatice Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Yıldıray Ş. tabancasının namlusunu eşinin üzerine doğrultu. Hatice Ş. de engellemek isterken, yaşanan arbede sırasında tabanca art arda ateşlendi.

EŞİNİ GÖĞSÜNDEN KENDİSİNİ DE BACAĞINDAN VURDU

Hatice Ş. göğsünden vurulurken, eşi ise bacağına isabet eden 2 mermi ile yaralandı.

Çift ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OLAYI DUYAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Hatice Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Yıldıray Ş.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayı duyup, hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Soruşturma sürüyor.