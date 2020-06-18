Karaman'da, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

Tartıştığı dayısını apartmanın avlusunda vurarak yaralayan şahıs gözaltına alınırken, yaralı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi'ne bağlı 579. Sokak üzerinde bulunan bir binanın avlusunda, A.Ş. ile dayısı A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

DAYISINI TÜFEKLE VURDU

A.Ş., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayısı A.A.'ya tüfek ile 3 el ateş etti. A.A. ise tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay mahallinde çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

Dayısını vuran A.Ş. ise polis tarafından suç aleti tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de sokak ve apartmanın avlusunda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.