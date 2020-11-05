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- Karaman'da tartıştığı eşini tabancayla vurup kaçtı
Karaman'da tartıştığı eşini tabancayla vurup kaçtı
Tartıştığı eşi tarafından bacağından vurulan genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
- DHA
- 05.11.2020 - 15:36
- Güncelleme : 05.11.2020 - 15:51
Karaman'ın Yenişehir Mahallesi'ne bağlı 647 Sokak’ta yaşayan Hakan K. (28) ile eşi Özge K. (22) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Hakan K., tartışmanın büyümesi üzerine eşine tabanca ile ateş etti.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Sağ bacağından yaralanan Özge K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri de Hakan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.