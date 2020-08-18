Karaman'da tartıştığı eski sevgilisini öldürdü

Tartıştığı eski sevgilisi Ömer Köfün'ü ormanlık alanda av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E., sinirlerine hakim olamadığı için cinayet işlediğini söyledi.

Karaman'ın merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında, iki arkadaşı ile birlikte ormanlık alana pikniğe giden 2 çocuk babası Ömer Köfün, daha önce sevgili olduğu iki çocuk annesi Seher E. ile telefonda tartışmaya başladı.

ORMANA GELEN KADIN ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından piknik alanına gelen Seher E., yanında getirdiği av tüfeği ile Ömer Köfün'e ateş açtı. Köfün ağır yaralanırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan nüdahalede Köfün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİYLE BERABER GÖZALTINA ALINDI

Seher E. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerini Köfün'ün yanına yaklaştırmamak için bir süre direndi. Seher E. daha sonra ekiplere teslim oldu.

Bu sırada olay yerine gelen Seher E.'nin eşi Oğuzhan E. de gözaltına alındı.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Seher E. ve eşi Oğuzhan E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilldi.

Seher E. ifadesinde Ömer Köfün ile daha önce gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, "Olay günü telefonda Ömer ile tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak Ömer Köfün'ün bulunduğu yere giderek üzerine doğru ateş açtım" dedi.

Oğuzhan E. ise geçmişte eşinin Ömer Köfün ile bir ilişkisinin olduğunu bildiğini ama eşinin Köfün'ü öldürmek istediğini bilmediğini ileri sürdü.