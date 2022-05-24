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    Karaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polisin operasyon düzenlediği evlerde jandarma narkotik köpeği Tombul da arama yaptı.
    • 24.05.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:02
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    Karaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı

    Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere Gaziantep, Konya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

    2'si kadın 17 kişi yakalandı

    Çok sayıda resmi ve sivil polisin katıldığı operasyonda 2'si kadın 17 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin operasyon düzenlediği evlerde jandarma narkotik köpeği Tombul da arama yaptı.

    AA'ya göre, gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Karaman da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı #1

    Karaman da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı #2

    Karaman da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı #3

    Karaman da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı #4

    Karaman da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı #5

    Karaman da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı #6

    Karaman da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı #7


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