- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Karaman'da yıkılan binanın altından kafatası çıktı
Karaman'da yıkılan binanın altından kafatası çıktı
Metruk bir binanın yıkımını yapan yetkililer, binanın temel kısmında kafatasına rastladı.
- DHA
- 02.12.2020 - 15:57
- Güncelleme : 02.12.2020 - 17:13
Bugün sabah saatlerinde Karaman'a bağlı Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi'nde, belediye ekipleri tarafından metruk bir ev yıkıldı.
İşçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu.
Ardından durumu polise bildirdi.
KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI
Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi. Soruşturma sürüyor.