Karaman'da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Karaman'da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Karaman'da yola atlayan kediye çarpmamak için direksiyon kıran sürücü kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karaman'da akşam saat 19.45 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada Merve C. (30) yönetimindeki hafif ticari araç, Konya'dan Karaman'a gelmekteyken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında direksiyon kırdı.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI

Aniden yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kıran Merve C.'nin aracı yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan F.E.B. (6), Mediha Barçın (55) ve Emine Ç. (52) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan 6 yaşındaki F.E.B.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan araçtakilerin Konya’dan hastaneden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.