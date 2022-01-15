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    Karaman'da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

    Karaman'da yola atlayan kediye çarpmamak için direksiyon kıran sürücü kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 01:49
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    Karaman'da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

    Karaman'da akşam saat 19.45 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada Merve C. (30) yönetimindeki hafif ticari araç, Konya'dan Karaman'a gelmekteyken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında direksiyon kırdı.

    KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI

    Aniden yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kıran Merve C.'nin aracı yolun ortasındaki demir bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan F.E.B. (6), Mediha Barçın (55) ve Emine Ç. (52) yaralandı.

    Karaman da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı #1

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yaralılardan 6 yaşındaki F.E.B.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan araçtakilerin Konya’dan hastaneden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Karaman da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı #2

    Karaman da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı #3

    Karaman da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı #4

    Karaman da yola atlayan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı #5


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