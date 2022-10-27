Karaman'daki maden faciasının üzerinden 8 yıl geçti

2014 yılında su baskını nedeniyle hayatını kaybeden 18 işçiden biri olan Ali Haznadar'ın eşi, küçük kızının babasını görmediğini belirterek, "Yetimin anası, babası yüce Allah'tır" dedi.

Maden faciaları Türkiye'nin kanayan yarası oldu...

Ülkenin birçok bölgesinde bulunan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan grizu patlaması, birçok ailenin ocağına ateş düşürdü.

Geride gözü yaşlı aileler ve yetim çocuklar kaldı.

Bunlardan biri de 2014 yılındaki Karaman Ermenek faciası...

Bartın'daki maden faciası acıları tazeledi

Yaşanan su baskınının ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenlerine, faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı.

Hayatını kaybeden madencilerden biri olan Ali Haznadar'ın ailesi, Bartın'daki maden faciasıyla yaşadıkları acıyı yeniden hatırladı.

Mezarları başında anıldılar

DHA'nın aktarımına göre; facianın 8'inci yıl dönümünde aileleri tarafından mezarları başında anılan şehit madencilerin çocukları, babalarının mezarını ziyaret etti.

Karaman'daki maden şehidinin çocuğu: Babamı hiç göremedim, sarılamadım VİDEO



"Ona sarılamadım"

Maden işçisi babası Ali Haznadar'ı hiç görmediğini belirten Sare Haznadar, ''Ben babamı hiç görmedim. Fotoğraflarda gördüm. Çok özledim. Hiçbir şey yapamadım. Ona sarılamadım. Onu öpemedim." diye konuştu.

"Babam vefat ettiğinde 3 aylıkmışım"

Babası Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan Kübra Çoksöyler ise babasını çok özlediğini kaydederek, "Babam vefat ettiğinde 3 aylıkmışım. Şu an 8 yaşındayım. Ben babamı çok özlüyorum." ifadesini kullandı.

"Facianın ardından Bartın'a gitmek istedim"

Ali Haznadar'ın eşi Fadime Haznadar ise Bartın'da meydana gelen maden faciasında hatırlatarak, "Aynı acıyı biz de tattık. Eşlerinin başı sağ olsun. Şehit olanların mekanları cennet olsun. Yaralılara şifalar diliyorum. Yetim evlatlarına Allah'ım yar ve yardımcıları olsun. Facianın ardından Bartın'a gitmek istedim, ama gidemedim. Aynı acıyı tadınca orada o ailelerin yanında olmak istiyordum. Eşim vefat ettiğinde ben kızım Sare'ye hamileydim. O ailelere sabır diliyorum. Kimse sahip çıkmaz. Yetimin anası, babası yüce Allah'tır.'' ifadelerini kullandı.

"Aynı acıyı yeniden yaşadık, acımız tazelendi"

Osman Çoksöyler'in eşi Sadiye Çoksöyler de Bartın'daki faciayla acılarının tazelendiğini belirtti. Çoksöyler, ''Bartın'da yine maden faciası olayında 41 canımızı kaybetti. Aynı acıyı yeniden yaşadık, acımız tazelendi. Damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar. Bizi 28 Ekim 2014'e başa döndürdüler.'' dedi.



























