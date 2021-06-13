Karaman'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dün saat 18.00 sıralarında Karaman'daki Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki 40 yaşındaki İsmail Ü.'ye ait iş yerine 33 yaşındaki Mehmet B. ve 30 yaşındaki Kemal K. gitti.

Alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada İsmail Ü., Mehmet B. ve Kemal K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Kulağına isabet eden saçmayla hafif şekilde yaralanan Mehmet B., dışarıya çıkıp otomobilden aldığı tüfekle İsmail Ü.'ye ve dükkanına ateş açtı.

GELDİKLERİ ARAÇLA UZAKLAŞTI

Bunun üzerine İsmail Ü. ve dükkanda müşteri olarak bulunan Duran E. yaralandı. Mehmet B. ve Kemal K., geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı İsmail Ü. ve Duran E. çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, olay yerinden kaçan Mehmet B. ve Kemal K.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

























