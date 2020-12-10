- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı
Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı
- DHA
- 10.12.2020 - 07:25
Karaman’ın merkeze bağlı Medreselik köyünde Mustafa G. (51), yolda karşılaştığı Ali Doğan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G.'nin kardeşi Sadık G. (48) ve aynı köyde yaşayan Faruk U. (39) ikiliyi ayırmak için müdahale etti. Bu sırada Mustafa G., yanındaki av tüfeğiyle rastgele ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.
AYIRMAYA ÇALIŞANLARI DA YARALADI
Sadık G. ve Faruk U. da yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faruk U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ali Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mustafa G. de jandarma tarafından gözaltına alındı.