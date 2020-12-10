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Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı

Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı

Bir kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.