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    Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı

    Bir kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 07:25
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    Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı

    Karaman’ın merkeze bağlı Medreselik köyünde Mustafa G. (51), yolda karşılaştığı Ali Doğan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G.'nin kardeşi Sadık G. (48) ve aynı köyde yaşayan Faruk U. (39) ikiliyi ayırmak için müdahale etti. Bu sırada Mustafa G., yanındaki av tüfeğiyle rastgele ateş etti.

    Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

    AYIRMAYA ÇALIŞANLARI DA YARALADI

    Sadık G. ve Faruk U. da yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faruk U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Ali Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.  Mustafa G. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı #2

    Karaman’dan tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmaya çalışanları yaraladı #3

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