Fındık bahçesine görme engelli babası ile giden genç adam, devrilen traktörün altında kaldı. Acı haykırışları duyan baba, oğluna yardım çağırdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Bület Çiftçi ile görme engelli babası Saadettin Çiftçi, fındık bahçesine gitti.

Bülent Çiftçi kontrolündeki 54 UC 754 plakalı traktör, bahçede manevra yaparken devrildi.

OĞLUNUN HAYKIRIŞLARINI DUYDU

O anda bahçede çalışan baba Çiftçi, acı içerisinde haykıran oğlunun sesini duyarak, traktör altında kaldığını anladı. Babanın ihbarı üzerine olay bölgesine ilgili ekipler sevk edildi.

Kazanın sesini duyan vatandaşların yardıma koşmasıyla Bülent Çiftçi, aracın altından çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini gerçekleştirerek Bülent Çiftçi'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden Çiftçi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Karasu'daki genç traktörün altında kaldı; görme engelli babası kurtardı VİDEO



















