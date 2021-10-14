Karısının 'kardeşim' diyerek eve alıp yattığı adamlar sevgilileri çıktı

Fulya ile Umudun Olsun programına katılan Mustafa Öcal, eşinin 'kardeşim' diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyleyerek, yardım istedi.

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Fulya İle Umudun Olsun' programında izleyenleri hayrete düşürecek bir olay daha yaşandı.

Programa çıkan Mustafa Önal isimli şahıs, evi terkeden eşi Yasemin Önal'a çağrıda bulundu.

"İNSANLARI, ÜVEY KARDEŞİM VE AMCAM DİYEREK EVE ALDI"

Anlattıklarıyla izleyecileri şaşkına çeviren Mustafa Önal, eşinin tam 3,5 ay boyunca, 'üvey kardeşim ve amcam' diyerek tanıştırdığı kişileri eve aldığını söyledi.

"KARDEŞİMİ ÇOK ÖZLEDİM ONUNLA YATMAK İSTİYORUM"

Öcal, "Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polis verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.