Karkamış'taki saldırıda yaralanan sağlık çalışanı, yaşadıklarını anlattı

112 ekibi olarak roket düşen bölgeye giden sağlık çalışanı, saldırı anını anlattı. Müdahale sırasında bir roket daha geldiğini söyleyen sağlık çalışanı, “Kendimi merdiven boşluğunda buldum” dedi.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince Suriye'nin kuzeyinden atılan 5 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Hain saldırıda 3 vatandaş hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İlk roketin ardından olay yerine gitti

Roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı.

Nizip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gören, AA muhabirine, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi.

“Kendimi merdiven boşluğunda buldum”

Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var."

Terör örgütü dün de roketli saldırılar düzenlemişti

Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.