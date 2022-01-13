Karlıova Belediyesi Personel Şefi Önder Bingöl, günlük 100 kamyona yakın karı ilçe dışına taşıdıklarını belirtti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI GECE YARILARINA KADAR SÜRÜYOR

Ekipler, 3 kar küreme aracı ve 2 kamyon ile sabahın erken saatlerinde başlayıp, gece yarılarına kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova'da kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

"100 KAMYONA YAKIN KAR İLÇE DIŞINA TAŞINIYOR"

Zor şartlar altında karla mücadele ettiklerini söyleyen Karlıova Belediyesi Personel şefi Önder Bingöl, "Sadece bugünlük 100 kamyona yakın kar, ilçe dışına taşınıyor. Karlıova'da kar taşınmadığı zaman esnafımız ve vatandaşlarımız çok mağdur oluyor. Ekip olarak karın fazla birikmemesi için aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.





































