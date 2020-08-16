Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kars Çayı’nda iki çocuk boğuldu

    Arkadaşlarıyla pikniğe giden 2 çocuk, serinlemek için girdikleri Kars Çayı'nda kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk ölü olarak bulundu.
    • DHA
    • 16.08.2020 - 10:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kars Çayı’nda iki çocuk boğuldu

    Dün Kars Çayı Cumhuriyet köyü bölgesine arkadaşlarıyla pikniğe giden Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz (14) serinlemek için Kars Çayı'na girdi.

    Bir süre yüzen iki arkadaş daha sonra suda kayboldu.

    ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

    Sudaki arkadaşlarının kaybolduğunu gören diğer çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Kars Çayı’nda arama başlattı. Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekipleri de katıldı.

    Kars Çayı’nda iki çocuk boğuldu #1

    CESETLER SABAH BULUNDU

    Ekipler her iki çocuğun cansız bedenine bugün saat 08.00 sıralarında olay yerine 50 metre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan her iki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukların yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Görüş Bildir