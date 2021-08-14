Sağanak yağışların ardından yükseklerden gelen sel suları, Aşağı İnkaya köyünü göle çevirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kars'In Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.

ARAÇLAR VE HAYVANLAR SÜRÜKLENDİ

Sel, araçları ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi de su bastı.

Araç ve evlerde hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

"KAPIYI ÇEKMEYE FIRSAT OLMADI"

İnkaya köyünün yakınında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de hasar oluştu.

İnkaya köyündeki evini su basan Resul Bayar, "Kapıyı çekme fırsatımız olmadı. Çoluk çocuk içerideydik, onları hemen dışarı attım. Evi su bastı, bu hale geldi." dedi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki köyde sel baskını VİDEO

6 ARAÇ VE 50 EV HASAR GÖRDÜ

Köye sevk edilen AFAD, jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı. İlk belirlemelere göre 6 araç ve 50 ev hasar gördü.

Köye sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kanal ve evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Evleri hasar görenlere yardım eden JAK timleri de binalardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.