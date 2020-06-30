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    Kars'ta 16 yaşındaki genç nehirde boğuldu

    Serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi 4 metre derinlikte, balçığa saplanmış halde bulundu.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 10:55
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    Kars'ta 16 yaşındaki genç nehirde boğuldu #1

    Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde, dün akşam serinlemek için Aras Nehri'ne giren 16 yaşındaki Azat Şafak, kayboldu.

    Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    DALGIÇ POLİSLER ARADI

    Başlatılan arama sonuçları sonuç vermeyince Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden yardım istendi. İl Özel İdare ekipleri de suyun debisini azaltmak için çalışma başlattı.

    Kars'ta 16 yaşındaki genç nehirde boğuldu #2

    CESEDİ BULUNDU

    Bölgeye gelen dalgıç polisler, nehrin 2 yakasından gerdikleri çelik halatlara tutunarak, 4 metre derinliğindeki suda arama yaptı. 5 dalgıç polis, sabah saatlerinde Azat Şafak'ın cansız bedenine ulaştı.

    Kars'ta 16 yaşındaki genç nehirde boğuldu #3

    BALÇIĞA SAPLANDI

    4 metre derinlikte, balçığa saplanmış olarak bulunan Azat'ın cansız bedeni, sudan çıkarılarak Kağızman Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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