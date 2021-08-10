Birçok savaş gören ve Kars savunmasında da kullanılan Karadağ Tabya’nın betonları, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kesildi. Zamana karşı direnen tabya, yıkılma tehlikesi altında.

Kars’ta, Osmanlı-Rus Savaşı dahil birçok savaş gören ve yıkılmayan 271 yıllık Karadağ Tabya’nın betonları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Halk arasından ‘Borazanlı Tabya’ olarak da bilinen Karadağ Tabya’nın demir aksamlarını çıkarmak için pencere bloklarının betonlarının kesildiği görüldü.

Üzerindeki dinleme borusuyla düşmanları püskürten, Kars'ın savunmasında kullanılan 271 yıllık tabya onlarca savaşta yıkılmayıp ayakta kalmışken, şimdi blokları birbirinden ayrılmış vaziyette duruyor.

DİNLEME BORAZANLARINDAN BİRİ SÖKÜLDÜ

Kars’ta bulunan 46 tabya içerisinde en önemlisi olan Karadağ Tabya'nın üzerindeki dinleme borazanlarından biri de sökülerek götürüldü.

YIKILMA TEHLİKESİ ALTINDA

Şehrin en yüksek yerinde yapılan ve Kars Kalesi’ni kuş bakışı gören tabyanın içerisinde kırılmayan beton kalmazken, tabyanın ön duvarları da önlem alınmadığı takdirde yıkılma tehlikesi altında.

Kars’ta, 271 yıllık Karadağ Tabya’nın betonları kesildi VİDEO



HAYVAN BARINAĞI OLARAK KULLANILIYOR

Atatürk Mahallesi'nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan biri olan Karadağ Tabya, çobanlar tarafından da hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

“BURASI DEFİNECİLERİN YERİ OLMUŞ”

Gözler önünde tabyanın yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Burası Karadağ Tabya, ‘Borazanlı Tabya’ buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş. Betonları bilinçli olarak kesmişler. Komple burayı uçuracaklar. Burası definecilerin yeri olmuş. Şurayı komple uçuracaklar, bilinçli şekilde burayı kesmişler. Kesip duvarı yıkacaklar. Bir an önce buraya el atılması lazım, çözüm bulunması lazım.” ifadelerini kullandı.

“BURADA BİR TARİH YOK EDİLMEK ÜZERE”

Vatandaşlar, tabyanın betonlarının kesildiğini belirterek, “Arkamda korkunç bir manzara var. Yüzyıllarca savaşlara direnen Kars’ın savunmasında en etken rollerden birisini oynayan Karadağ Tabya yani Borazanlı Tabya arkamda gördüğünüz pencerelerin demirlerini çıkarmak için resmen betonlarını kesmişler. Kısa sürede bunları koparacaklar. Burada bir tarih yok edilmek üzere, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor.” sözlerini kaydetti.