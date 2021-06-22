Krom madeni tesisine giren 5 kişi, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan kabloları çalarken yakalanması sonucu adliyeye sevk edildi.

Kars'ta Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında ilçede bulunan krom maden tesisine hırsızların girdiğini tespit etti.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Jandarmayı fark eden 5 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kablolarla kaçarken ekipler tarafından yakalandı.

SABIKA KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan R.K., O.M., R.M., O.S. ve B.S.'nin nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, yakacak nitelikte emval veren ağaç kesme, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Kars'ta 3 milyon liralık kablo çaldılar VİDEO

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmada ifadeleri tamamlanan 5 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.









