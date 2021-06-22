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    Kars'ta 3 milyon liralık kablo çaldılar

    Krom madeni tesisine giren 5 kişi, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan kabloları çalarken yakalanması sonucu adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:22
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    Kars'ta 3 milyon liralık kablo çaldılar

    Kars'ta Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında ilçede bulunan krom maden tesisine hırsızların girdiğini tespit etti.

    KAÇARKEN YAKALANDILAR

    Jandarmayı fark eden 5 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kablolarla kaçarken ekipler tarafından yakalandı.

    SABIKA KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

    Gözaltına alınan R.K., O.M., R.M., O.S. ve B.S.'nin nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, yakacak nitelikte emval veren ağaç kesme, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu tespit edildi.

    Kars'ta 3 milyon liralık kablo çaldılar VİDEO

    Kars ta 3 milyon liralık kablo çaldılar #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Jandarmada ifadeleri tamamlanan 5 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Kars ta 3 milyon liralık kablo çaldılar #2

    Kars ta 3 milyon liralık kablo çaldılar #3

    Kars ta 3 milyon liralık kablo çaldılar #4

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