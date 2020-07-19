Kars’ta 34 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kars’ta 34 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nün, terör örgütü PKK’nın en önemli finans kaynaklarından birisi olan uyuşturucuya karşı mücadelesi devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce sürdürülen titiz, planlı ve teknik takip sonucu kent kırsalından bir adrese operasyon düzenledi.

34 BİN 600 KÖK KENEVİR BİTKİSİ

Düzenlenen operasyonda 34 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen kök kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.