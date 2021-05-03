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    Kars'ta 4'üncü kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi

    Kars’ta 5 katlı binanın 4’üncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:18
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    Kars'ta 4'üncü kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi

    Kars'ın merkez Digor mevkisinde bir vatandaşa ait kedi, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın 4’üncü katıdan aşağıya ayakları üzerine düştü.

    Aşağıya düşen kedi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi koşarak binaya girdi.

    YARA ALMADI

    Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan olayda, kedi yara almadan kurtuldu.

    O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kars Digor kedi

    4 ayak üstüne düşen kedi VİDEO

    Kars Digor kedi

    Kars Digor kedi

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