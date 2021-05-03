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Kars'ta 4'üncü kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi

Kars'ta 4'üncü kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi

Kars’ta 5 katlı binanın 4’üncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.