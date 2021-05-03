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- Kars'ta 4'üncü kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi
Kars'ta 4'üncü kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi
Kars’ta 5 katlı binanın 4’üncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 03.05.2021 - 08:36
- Güncelleme : 03.05.2021 - 09:18
Kars'ın merkez Digor mevkisinde bir vatandaşa ait kedi, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın 4’üncü katıdan aşağıya ayakları üzerine düştü.
Aşağıya düşen kedi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi koşarak binaya girdi.
YARA ALMADI
Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan olayda, kedi yara almadan kurtuldu.
O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
4 ayak üstüne düşen kedi VİDEO